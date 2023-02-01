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18:32 01.02.2023

СБУ знешкодила злочинну організацію, яка під виглядом добробатів тероризувала киян

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СБУ знешкодила злочинну організацію, яка під виглядом добробатів тероризувала киян

Служба безпеки України нейтралізувала транснаціональну злочинну організацію, яка тероризувала мешканців столиці, діючи під виглядом добровольчих батальйонів.

"Встановлено, що угруповання очолював кримінальний авторитет на прізвисько "Лєший", причетний до численних рейдерських захоплень столичних підприємств. Також серед організаторів банди були двоє російських громадян - вихідців із Північного Кавказу. Один із них перебуває під санкціями РНБО", - йдеться у повідомленні української спецслужби в середу.

За інформацією СБУ, діяльність цього угруповання могла призвести до дестабілізації криміногенної ситуації у Києві на користь агресора.

"У Києві зловмисники діяли під виглядом двох добровольчих формувань. За даними слідства, вони систематично вимагали гроші з місцевих підприємців, а в разі відмови - застосовували психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою", - зазначається у повідомленні.

У СБУ уточнюють, що зафіксовано понад 10 епізодів підпалу автомобілів та об'єктів нерухомості постраждалих, а також завдання тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї.

Згідно з повідомленням спецслужби, отримані гроші зловмисники спрямовували до "общака", який на момент обшуку становив $354 тис.

Співробітники СБУ затримали "Лєшого", двох росіян та ще трьох активних учасників злочинної організації під час "вибивання" ними $80 тис. із місцевого підприємця.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності. Наразі шістьом учасникам злочинної організації оголошено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (навмисне знищення або пошкодження майна).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів за ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або розповсюдження злочинного впливу).

Продовжується розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, які причетні до діяльності злочинного угруповання.

Спецоперацію проводили співробітники Служби безпеки України та слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Теги: #сбу #банда #добробати

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