Обмежено придатні за станом здоров'я українці можуть бути мобілізовані

Військовозобов'язані українці, які за станом здоров'я є обмежено придатними для військової служби, можуть бути мобілізовані, повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.

"Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення", - сказав Горбач у коментарі журналістам Military Media Center.

Він додав, що зазначена категорія громадян також може проходити службу в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, інших небойових підрозділах.