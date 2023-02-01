Зеленський заявив, що поки що не отримував запрошення на зустріч із президентом США у Польщі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що не отримував запрошення на зустріч із президентом США Джозефом Байденом у Польщі.

Раніше про можливість такої зустрічі (президентів України, Польщі та США - у Польщі) повідомляли польські ЗМІ.

"Щодо президента США: ми іноді зустрічаємося з ним. Але мене не запрошували до Польщі", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у рамках пресконференції з главою Австрії Александером ван дер Белленом у Києві.

Говорячи про майбутній Саміт миру, Зеленський повідомив, що наразі Україна проводить багато консультацій з партнерами щодо того, де він відбуватиметься.

"Для нас найголовніше, щоб це було місце і дата, які зможуть забезпечити максимальну кількість держав-партнерів. І від місця і дати справді залежить ця кількість. Тому ми працюємо над цим", - сказав він.

Водночас глава держави зазначив, що організаційні питання щодо проведення Саміту миру не пов'язані з його можливою зустріччю з Байденом і Дудою, про яку писали польські ЗМІ, у Польщі.