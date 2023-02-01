Події

16:33 01.02.2023

Зеленський про Саакашвілі: Гадаю, в уряду Грузії є ціль - його вбити

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Зеленський про Саакашвілі: Гадаю, в уряду Грузії є ціль - його вбити

Президент України Володимир Зеленський вважає, що влада Грузії має намір вбити колишнього грузинського президента та нинішнього громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Як повідомив журналістам Зеленський на пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом у Києві, перед їхньою зустріччю йому передали фотографії нинішнього стану Міхеіла Саакашвілі.

"Колись він був президентом Грузії. Міхеіл Саакашвілі. Їх (фотографії - ІФ-У) передав Давид Арахамія. Я хотів би, щоб ви подивилися, як він виглядає", - заявив президент України, публічно презентувавши фото.

"Я вважаю, що на сьогодні уряд Грузії - що вони роблять: вони його вбивають. Ви знаєте, що вони його отруїли і наразі потроху його, вибачте, вбивають", - наголосив він.

У зв'язку з цим Зеленський запитав: "Грузія, її керівництво - вони за кого на сьогодні?". "Вони нейтральні чи вони за Росію? Тому що Росія ставиться до своїх політиків так само, як і на сьогодні керівництво Грузії ставиться до вже не своїх політиків, а громадян України. І тому ще раз: вони нейтральні? Чи вони за Росію? Або вони просто проти України тощо?" - сказав президент.

При цьому він зазначив, що Україна з великою повагою ставиться до питання нейтральності тієї чи іншої держави, проте з нерозумінням ставиться до такого ставлення Грузії до Саакашвілі.

"Хотів би, щоб преса бачила, що відбувається: публічні тортури громадянина України. Я не обговорюю питання - за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики та демократії Грузії. Це їхнє внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеіла Саакашвілі, якого публічно катують щодня. І я гадаю, що у них ціль - його вбити", - резюмував Зеленський.

Теги: #саакашвілі #реакція #зеленський

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