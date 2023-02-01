СБУ викрила колишнього голову Департаменту держзакупівель Міноборони на розтраті понад 100 млн грн
СБУ викрила ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів, повідомляє Служба безпеки України.
"Співробітники СБУ викрили колишнього очільника Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на розтраті державних коштів", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в середу.
За матеріалами слідства, посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів більше ніж на 100 млн грн. Утім, за даними кількох незалежних експертиз, ці вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів, уточнюється в повідомленні.
За матеріалами СБУ, чиновнику оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань); ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, повідомляється в телеграм-каналі.
Крім того, інформує СБУ, служба проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці. Цей комплекс заходів спрямований на зміцнення обороноздатності України.
Заходи з викриття правопорушників здійснювали слідчі Головного слідчого Управління СБУ та співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою СБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генерального прокурора.