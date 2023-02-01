Події

13:28 01.02.2023

СБУ викрила колишнього голову Департаменту держзакупівель Міноборони на розтраті понад 100 млн грн

2 хв читати
СБУ викрила колишнього голову Департаменту держзакупівель Міноборони на розтраті понад 100 млн грн

СБУ викрила ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів, повідомляє Служба безпеки України.

"Співробітники СБУ викрили колишнього очільника Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на розтраті державних коштів", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в середу.

За матеріалами слідства, посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів більше ніж на 100 млн грн. Утім, за даними кількох незалежних експертиз, ці вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів, уточнюється в повідомленні.

За матеріалами СБУ, чиновнику оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань); ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, повідомляється в телеграм-каналі.

Крім того, інформує СБУ, служба проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці. Цей комплекс заходів спрямований на зміцнення обороноздатності України.

Заходи з викриття правопорушників здійснювали слідчі Головного слідчого Управління СБУ та співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою СБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генерального прокурора.

Теги: #сбу #міноборони #департамент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:21 01.02.2023
СБУ підтвердила проведення обшуків у власників і топменеджменту "Укрнафти" та "Укртатнафти"

СБУ підтвердила проведення обшуків у власників і топменеджменту "Укрнафти" та "Укртатнафти"

20:27 31.01.2023
Громадський контроль над закупівлями Міноборони харчування буде повернуто - Резніков

Громадський контроль над закупівлями Міноборони харчування буде повернуто - Резніков

14:32 31.01.2023
СБУ затримала російських агентів, які здавали позиції ЗСУ та вербували нових інформаторів

СБУ затримала російських агентів, які здавали позиції ЗСУ та вербували нових інформаторів

10:23 31.01.2023
Затримано депутата Сіверської міськради від "ОПЗЖ", який працював на російську розвідку, - СБУ

Затримано депутата Сіверської міськради від "ОПЗЖ", який працював на російську розвідку, - СБУ

13:21 30.01.2023
На закупівлю безпілотників планується спрямувати близько 20 млрд грн цього року - Резніков

На закупівлю безпілотників планується спрямувати близько 20 млрд грн цього року - Резніков

06:48 30.01.2023
Резніков розраховує в майбутньому отримати винищувачі від західних союзників

Резніков розраховує в майбутньому отримати винищувачі від західних союзників

15:50 28.01.2023
Міноборони уклало 16 держконтрактів з українськими виробниками БПЛА за останній час

Міноборони уклало 16 держконтрактів з українськими виробниками БПЛА за останній час

14:07 28.01.2023
СБУ затримала колаборантів, які намагалися влаштуватися в українські держустанови

СБУ затримала колаборантів, які намагалися влаштуватися в українські держустанови

12:59 28.01.2023
До 15 років за ґратами проведуть бойовики, які штурмували українські міста в Донецькій і Запорізькій областях - СБУ

До 15 років за ґратами проведуть бойовики, які штурмували українські міста в Донецькій і Запорізькій областях - СБУ

14:52 27.01.2023
СБУ нейтралізувала спробу російських хакерів проникнути до комп'ютерних мереж багатоквартирних будинків у прикордонному регіоні

СБУ нейтралізувала спробу російських хакерів проникнути до комп'ютерних мереж багатоквартирних будинків у прикордонному регіоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін звільнив керівний склад митниці – нардеп

СБУ підтвердила проведення обшуків у власників і топменеджменту "Укрнафти" та "Укртатнафти"

ДБР підозрює ексглаву Міненерговугілля у мільярдних зловживаннях держмайном

Експертизи у справі про авіакатастрофу Броварах ще не завершені, версії залишаються тими самими - Клименко

За 2022 рік ДБР викрило на митниці злочини, які завдали державі збитків на майже 400 млн грн

ОСТАННЄ

Релігієзнавча експертиза статуту УПЦ (МП) показала наявність церковно-канонічного зв'язку з РПЦ - Держетнополітики

Кабмін звільнив керівний склад митниці – нардеп

Через війну кількість тварин у притулках і на утриманні зооволонтерів в Україні зросла в середньому на 60% - дослідження

Аваков щодо обшуку у справі про аварію вертольота у Броварах: Нічого відповідного інтересам слідства не виявлено

ДБР підозрює ексглаву Міненерговугілля у мільярдних зловживаннях держмайном

Експертизи у справі про авіакатастрофу Броварах ще не завершені, версії залишаються тими самими - Клименко

Ветеранів потрібно залучити до військової підготовки всього населення – Лапутіна

ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних схемах збагачення

За 2022 рік ДБР викрило на митниці злочини, які завдали державі збитків на майже 400 млн грн

Арахамія анонсував звільнення 1 лютого всього керівництва Держмитниці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА