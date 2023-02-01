У Словаччині вирішили у вересні провести дострокові вибори до парламенту

Парламент Словаччини на тлі політичної кризи узгодив у вівторок проведення дострокових виборів у країні 30 вересня 2023 року, повідомляє Associated Press.

За проведення виборів наприкінці вересня проголосували 92 парламентарії. Для затвердження цієї дати потрібно було щонайменше 90 голосів.

Раніше члени парламенту ухвалили поправку до Конституції, яка дає змогу проводити дострокові вибори, що було неможливим у Словаччині до цього.

Дату - 30 вересня - підтримали партії, що становлять нинішній коаліційний уряд. Опозиція проголосувала проти, оскільки наполягала на проведенні виборів раніше – в червні або травні.

У середині грудня 2022 року парламент Словаччини висловив недовіру коаліційному уряду прем'єра Едуарда Хегера. Президент країни Зузана Чапутова попросила Хегера залишатися на посаді з обмеженими повноваженнями до проведення нових виборів.

Парламентські вибори у Словаччині мали відбутися за планом у 2024 році.

Згідно з опитуваннями, опозиція має непогані шанси перемогти на дострокових виборах. ЗМІ зазначають, що деякі опозиційні лідери, зокрема експрем'єр Роберт Фіцо, виступають проти військової допомоги Україні та санкцій ЄС проти Росії.