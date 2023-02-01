Події

07:16 01.02.2023

У демонстраціях у Франції проти пенсійної реформи взяли участь, за різними оцінками, від 1,2 до 2,8 млн людей

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У демонстраціях у Франції проти пенсійної реформи взяли участь, за різними оцінками, від 1,2 до 2,8 млн людей

Близько 2,8 млн людей взяли участь у вівторок у демонстраціях у Франції на знак протесту проти пенсійної реформи, повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на профспілку "Загальна конфедерація праці" (CGT).

При цьому в МВС Франції оцінили кількість учасників більш ніж удвічі меншу - в 1,2 млн осіб.

Французькі ЗМІ зазначають, що загалом на цей раз учасників акцій було більше, ніж під час перших маніфестацій 19 січня. Тоді влада Франції заявляла, що в акціях брали участь 1 млн людей, а профспілки - 2 мільйона.

Профспілки закликали протестувальників вийти на нові акції протесту 7 та 11 лютого.

Раніше повідомлялося, що, за даними CGT, у Парижі на вулиці вийшли 500 тис. людей. Зі свого боку, у поліції французької столиці зазначали, що на демонстрації зібралося менше 100 тис. осіб.

10 січня прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн представила розроблений урядом проєкт пенсійної реформи, який передбачає збільшення пенсійного віку з 62 до 64 років. Передбачається, що віковий поріг виходу на пенсію, що встановлюється, поступово зрушуватиметься з 62 років до 64 по три місяці за рік, і цей процес триватиме до 2030 року. Новий режим буде застосовуватися починаючи з поколінь французів, які народилися у вересні 1961 року або після.

Макрон заявляв під час виборчої кампанії у 2022 році про рішучість провести пенсійну реформу до кінця терміну свого другого мандату.

 

 

Теги: #франція #протести #кількість

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