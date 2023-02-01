Палата представників США підтримала скасування режиму надзвичайного стану в сфері охорони здоров'я через COVID-19

Палата представників США проголосувала за припинення дії режиму надзвичайного стану (НС) у сфері суспільної охорони здоров'я через COVID-19, свідчать дані голосування.

На підтримку законопроєкту висловилися 220 конгресменів, проти - 210.

Далі законопроєкт надходить на розгляд до Сенату.

Республіканці, які підтримали законопроєкт, знають, що він не має шансів бути ухваленим Сенатом, де більшість займають демократи.

За їхніми словами, мета голосування полягала в тому, щоб підштовхнути адміністрацію до більш детального плану припинення надзвичайного стану.

"Ми просили про це протягом року", - сказав представник Бретт Гатрі Politico.

"Сподіваюся, це змусить їх надіслати план (...). Є проблеми, з якими нам потрібно розібратися", - наголосив він.

Крім того, у вівторок палата представників США проголосувала 227 голосами "за" та 203 "проти" за відміну обов'язкового вакцинування проти COVID-19 працівників охорони здоров'я.

Республіканці також планують винести на розгляд пізніше цього тижня резолюцію представника Пола Госсара після закінчення надзвичайного стану в країні через COVID-19.

Адміністрація президента США Джо Байдена в понеділок оголосила, що 11 травня має намір скасувати дію надзвичайного стану в країні, запровадженого через коронавірус.

"Надзвичайний стан в країні через COVID-19 і надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я було оголошено (...) у 2020 році. Термін їх дії закінчується 1 березня і 11 квітня відповідно. Наразі план адміністрації полягає в тому, щоб продовжити надзвичайні оголошення до 11 травня, а потім припинити обидві надзвичайні ситуації у цю дату", - йдеться у заяві Білого дому.