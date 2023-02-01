Події

07:08 01.02.2023

За минулу добу ворог завдав п’ять авіаційних та шість ракетних ударів

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За минулу добу ворог завдав п’ять авіаційних та шість ракетних ударів

Минулої доби противник завдав 5 авіаційних та 6 ракетних ударів, а також здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Ураження зазнала цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей", - сказано у зведенні, опублікованому в середу вранці.

Минулої доби підрозділи ЗС України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка та Парасковіївка Донецької області.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. З мінометів та артилерії обстріляні райони населених пунктів Рожковичі, Басівка, Олександрівка і Грабовське Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця і Бударки на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах Іванівки, Куп’янська, Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Ковалівки - Луганської.

На лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва на Луганщині.

На бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області.

На авдіївському напрямку обстріляно Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївку, Водяне, Георгіївку, Мар’їнку і Побєду.

На новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області.

На запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили райони 20 населених пунктів, Серед них - Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі.

На херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема це - Золота Балка, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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