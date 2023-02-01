Події

07:03 01.02.2023

У військовому шпиталі у Новоіванівки Луганської області на лікуванні перебувають близько 100 окупантів

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У військовому шпиталі у Новоіванівки Луганської області на лікуванні перебувають близько 100 окупантів

У районі Новоіванівки Луганської області окупанти облаштували військовий шпиталь, на лікуванні перебувають близько 100 військовослужбовців РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в районі Новоіванівки Луганської області облаштовано ще один військовий шпиталь. На лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців. Ступінь важкості поранення зазвичай занижують та не обліковують у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги - відправляють на передову", - сказано у зведенні, опублікованому в середу вранці.

Минулої доби авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах окупантів і 2 удари по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів.

Ракетно-артилерійські війська вразили 13 районів зосередження живої сили противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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