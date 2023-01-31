США не мають свідчень неправомірного використання Україною наданої допомоги – представниця Мінфіну США

Міністерство фінансів США не має в своєму розпорядженні свідчень про неправомірне використання коштів, виділених на допомогу Україні, проте продовжить тісну співпрацю з українською владою, щоб забезпечити наявність належних гарантій для запобігання корупції, заявила офіційна представниця Мінфіну Меган Аппер у відповідь на запит Reuters.

"У нас немає жодних ознак того, що кошти США використовували в Україні не за призначенням. Ми схвалюємо постійні зусилля української влади щодо співпраці з нами для забезпечення відповідних гарантій, щоб допомога США досягала тих, для кого вона призначена", - заявила Аппер.

Вона зазначила, що Мінфін США продовжуватиме тісно співпрацювати зі Світовим банком у відстеженні виплат США, "щоб підтвердити, що їх використовують за призначенням, а також з Україною та іншими партнерами для боротьби з корупцією".