САП оскаржила рішення суду про відмову у застосуванні до ексголови правління "Нафтогазу" запобіжного заходу

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) направила до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скаргу на рішення слідчого судді цього суду, який відмовив застосувати до колишнього голови НАК "Нафтогазу України" Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє пресслужба САП у телеграм-каналі у вівторок увечері, розгляд цієї апеляційної скарги прокурора відбудеться 8 лютого.

"Прокурор САП направив до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді ВАКС про відмову у застосуванні до колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" запобіжного заходу, мотивованого зокрема необґрунтованістю підозри", - йдеться в повідомленні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає це рішення незаконним та необґрунтованим, зазначається у повідомленні.

САП не згоден із викладеними у рішенні доводами про визнання підозри необґрунтованою, і вважає, що слідством зібрано достатньо доказів щодо наявності ризиків перешкоджання підозрюваним досудовому розслідуванню.

Раніше повідомлялося, що Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 19 січня 2023 року повідомили ексглаві "Нафтогазу" Коболєву про підозру в зловживанні службовим становищем при забезпеченні собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі премій на 229 мл. грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

ВАКС відмовив прокурору в обранні Коболєву запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 365 млн грн.

Стокгольмський арбітраж у 2018-19 роках за результатами двох суперечок між компаніями на постачання та транзит газу виніс рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд. При цьому арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери або плати" за період 2012-2017 років у розмірі $56 млрд.