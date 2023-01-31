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20:17 31.01.2023

"Євросолідарність" передала рівненській теробороні п'ять вантажівок DAF, переобладнаних у мобільні зенітні комплекси

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"Євросолідарність" передала рівненській теробороні п'ять вантажівок DAF, переобладнаних у мобільні зенітні комплекси

Бригада територіальної оборони м. Рівного отримала п'ять вантажівок DAF британського виробництва, обладнаних зенітними установками

"15 січня Петро Порошенко у Рівному передав бригаді тероборони п'ять вантажівок DAF, які були переобладнані під "антишахеди", - повідомляється на офіційному сайті партії "Європейська солідарність" у вівторок.

"Це спільний проєкт, який у Рівному Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" реалізують із військовими, місцевою владою та командою "Євросолідарності", - йдеться у повідомленні "Євросолідарності".

"Ми будемо використовувати ЗУ 23-2, які дуже добре себе зарекомендували як "антишахеди", – пояснив Порошенко, додавши, що ці "зенітні установки дуже добре себе зарекомендували не тільки проти повітряних цілей, а і бойових броньованих машин ворога, вони будуть добре дірявлять русню".

"DAFи мають дуже гарний досвід бойового застосування під час цієї війни. Вони мають величезну прохідність. Вони дуже надійні, мають величезну мобільність. Всі машини пройшли технічне обслуговування, пройшли підготовку – все для того, щоб вони не відмовили в бою", - зазначив Порошенко.

Згідно з повідомленням, такі самі вантажівки готують для передання до інших українських міст. Загалом Фонд Порошенка із волонтерами законтрактував три сотні британських автомобілів DAF. Також на шасі цих вантажівок виготовили спеціальні кунги для комплексів БПЛА Poseidon. Три комплекси такої техніки вже надійшли до військ.

Leyland DAF 45.150 - це повнопривідна п'ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватися лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, продукти, воду та пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантаження великокаліберних боєприпасів.

Теги: #допомога #фронт #євросолідарність

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