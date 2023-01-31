Франція допоможе Україні у купівлі РЛС GM 200

Франція надасть допомогу у купівлі радіолокаційних систем GM 200 (Ground Master 200) для української протиповітряної оборони, заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим під час його візиту до Парижа.

Як зазначив Лекорню, Резніков у грудні розповів йому про необхідність України у таких радарах. За його словами, вже у середу має бути укладено угоду про купівлю цих радарів коштом створеного Францією спеціального фонду підтримки України.

Міністр також додав, що Франція координується із союзниками, щоб забезпечити Україні завжди достатню кількість ракет до переданих ЗРК Crotale.