Події

13:23 31.01.2023

Французи по всій країні протестують проти пенсійної реформи

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Французи по всій країні протестують проти пенсійної реформи

Французькі профспілки різних політичних напрямів та секторів економіки проводять у вівторок другий за місяць страйк проти пенсійної реформи.

Попередні акції протесту проти збільшення до 64 років пенсійного віку у Франції зібрали 19 січня по всій країні близько 1,12 млн учасників. Профспілки заявили про намір перевищити цю кількість маніфестантів на сьогоднішніх протестах.

Загалом у Франції заплановано понад 200 протестних заходів. Французькі телеканали транслюють формування у різних містах країни колон демонстрантів. Дехто почав рух. Найбільша маніфестація очікується у столиці. Видно численні прапори із символікою профспілкових організацій. Люди несуть транспаранти та гасла проти реформи.

МВС залучає для забезпечення близько 11 тис. поліцейських та жандармів. Близько 4 тис. їх розгорнуті у Парижі.

Масові акції протесту відчутно порушили графіки руху поїздів, зокрема й швидкісні лінії, страйк позначився на роботі приміських поїздів столичного регіону, метро та частково наземного транспорту. Транспортні проблеми виникли у вівторок інших великих містах Франції. До страйку профспілки закликали працівників аеропортів та авіакомпаній.

Окрім транспорту, участь у страйковому русі взяли працівники сфери освіти, енергетичного сектора, пошти, установ державної адміністрації, зокрема мерій.

Напередодні, перебуваючи в Нідерландах, президент Емманюель Макрон заявив на пресконференції, що пенсійна реформа "необхідна, якщо порівнювати себе з рештою Європи", і що вона потрібна для того, щоб "врятувати нашу систему".

На тлі підготовки урядом пенсійної реформи в січні, як свідчать опитування громадської думки, знизилися рейтинги Макрона та прем'єр-міністра країни Елізабет Борн. Їхню діяльність схвалюють відповідно 36% і 31% французів.

10 січня прем'єр-міністр представила розроблений урядом проєкт пенсійної реформи, що передбачає збільшення пенсійного віку із 62 до 64 років. Передбачається, що віковий поріг виходу на пенсію поступово переноситимуть з 62 років до 64 по три місяці за рік, і цей процес триватиме до 2030 року. Застосовувати новий режим будуть із покоління французів, які народилися у вересні 1961 року або після.

Макрон заявляв під час виборчої кампанії у 2022 році про рішучість провести пенсійну реформу до кінця свого другого мандата.

Теги: #франція #протести

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