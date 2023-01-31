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12:56 31.01.2023

За добу в районі Бахмута сталося 42 бойових зіткнення, 277 окупантів знищені - речник Східного угруповання ЗСУ

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За добу в районі Бахмута сталося 42 бойових зіткнення, 277 окупантів знищені - речник Східного угруповання ЗСУ

Російські окупанти майже 200 разів обстріляли з артилерії українські позиції в районі м. Бахмут Донецької області за минулу добу, однак під час бойових зіткнень втратили там понад 500 людей убитими та пораненими, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий.

"Бахмут продовжує бути одним із головних напрямків удару противника - там вони 197 разів завдавали ударів ствольно-реактивною артилерією по наших позиціях, сталося 42 бойові зіткнення. Ворог потужно втратив за цю добу в особовому складі: 277 ворогів убито, 258 дістали поранень різного ступеню. Бойові дії відбувалися в районі Спірного, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Кліщіївки", - розповів Череватий в ефірі національного телемарафону.

Він також розповів, що окупанти не змогли перерізати трасу, якою йде забезпечення угруповання українських захисників у Бахмуті. "Поки що це їм не вдається, робиться все, щоб вони якраз не змогли перекрити рух нашим підрозділам. До Бахмута доставляються всі необхідні боєприпаси, спорядження, їжа, амуніція", - розповів речник Східного угруповання.

Відповідаючи на запитання щодо можливості відходу українських підрозділів із Бахмута, представник ЗСУ зазначив, що такі рішення ухвалюються в контексті загальної ситуації для збереження особового складу та зайняття найкращих позицій, і проводяться вони у декілька етапів. "У командування є різні варіанти дій, командування стежить постійно за ворогом і на кожну його дію ми маємо протидію", - сказав Череватий.

Теги: #війна #зсу #бахмут

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