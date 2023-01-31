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09:44 31.01.2023

Резніков, можливо, попросить у Макрона винищувачі під час їхньої зустрічі в Парижі – ЗМІ

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Резніков, можливо, попросить у Макрона винищувачі під час їхньої зустрічі в Парижі – ЗМІ

Міністр оборони України Олексій Резніков під час свого візиту до Парижа, де він зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, імовірно, попросить у французького лідера бойові винищувачі для української армії, пише видання The Guardian.

"Міністр оборони України в Парижі попросить у Макрона літаки", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що зустріч Резнікова та Макрона у французькій столиці відбудеться на тлі дебатів між союзниками Києва про те, чи надавати українській армії винищувачі для війни проти Росії після того, як президент США Джо Байден раніше виключив надання F-16.

Сам Макрон раніше заявив, що не можна виключати можливості постачання винищувачів Україні, але тільки в тому випадку, якщо це не призведе до ескалації та не зашкодить обороноздатності французької армії.

Раніше у січні видання Politico із посиланням на джерела повідомляло, що представники західних країн проводять внутрішні обговорення можливості передання винищувачів Україні.

До цього влада ФРН прийняла рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2 і дала союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 в Україну.

Також президент США Джо Байден оголосив про рішення направити Україні 31 танк M1 Abrams.

 

Теги: #резніков #винищувачі #макрон

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