Події

08:37 31.01.2023

Кличко: 302 одиниці спецтехніки прибирали вночі сніг у столиці

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Кличко: 302 одиниці спецтехніки прибирали вночі сніг у столиці

Комунальники за допомогою 302 одиниць спецтехніки протягом ночі прибирали сніг на вулицях Києва, повідомив столичний градоначальник Віталій Кличко.

"Дорожники з вечора почали обробляти протиожеледними засобами, а вночі - прибирати сніг на вулицях столиці. Протягом ночі працювало 302 одиниці техніки КК "Київавтодор", - написав мер у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Він наголосив, що на 7.00 всі магістральні та вулиці районного значення прибрані для безпечного проїзду транспорту.

"Також були залучені 124 працівника «Київавтодору» в складі 32 бригад з ручного прибирання. Двори та свої балансові території зранку прибирають працівники керуючих компаній та "зеленбудів", – додав Кличко.

 

 

 

Теги: #київ #прибирання #сніг

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