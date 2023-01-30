Події

20:39 30.01.2023

Українці через "Дію" замовили на обмін понад 140 тис. енергозбережних ламп – Федоров

1 хв читати
Українці через "Дію" замовили на обмін понад 140 тис. енергозбережних ламп – Федоров

Станом на вечір понеділка українці через застосунок "Дія" замовили на обмін уже понад 140 тис. енергозбережних ламп, повідомив віцепрем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Українці замовили вже понад 140 тисяч енергозбережних лампочок на обмін через "Дію", - написав Федоров у телеграмі.

Як повідомлялося, з 30 січня українці можуть обміняти п'ять старих ламп розжарювання на таку саму кількість енергозбережних LED-ламп, програма обміну є важливим кроком до зменшення навантаження на енергосистему України.

Нова програма фінансується ЄС і є частиною підтримки Європейським Союзом українського "енергетичного фронту". Європейський Союз планує надати Україні 30 млн LED-ламп.

 

Теги: #обмін #лампочка #дія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:12 27.01.2023
Розмитнення авто буде можливе через "Дію"

Розмитнення авто буде можливе через "Дію"

16:42 20.01.2023
USAID спрямує $650 тис. на масштабування "Дії" у світі

USAID спрямує $650 тис. на масштабування "Дії" у світі

20:34 14.01.2023
Росіяни скасували запланований на 14 січня обмін військовополоненими

Росіяни скасували запланований на 14 січня обмін військовополоненими

15:32 08.01.2023
З полону повернули ще 50 українців у результаті чергового обміну - Єрмак

З полону повернули ще 50 українців у результаті чергового обміну - Єрмак

11:12 06.01.2023
Мінцифри запустило можливість отримання виписки з Єдиного держреєстру на порталі "Дія"

Мінцифри запустило можливість отримання виписки з Єдиного держреєстру на порталі "Дія"

13:25 04.01.2023
У "Дії" знову можна зробити витяг із Держреєстру прав на нерухомість - міністр Федоров

У "Дії" знову можна зробити витяг із Держреєстру прав на нерухомість - міністр Федоров

19:05 30.12.2022
Шмигаль: За час війни ми додали 3 документи та 16 сервісів у застосунок "Дія" та 25 послуг на портал "Дія"

Шмигаль: За час війни ми додали 3 документи та 16 сервісів у застосунок "Дія" та 25 послуг на портал "Дія"

14:13 30.12.2022
До застосунку "Дія" буде додано спеціальний функціонал для звільнених полонених – зустріч Єрмака з Координаційним штабом

До застосунку "Дія" буде додано спеціальний функціонал для звільнених полонених – зустріч Єрмака з Координаційним штабом

12:52 30.12.2022
Майже 60% опитаних у "Дії" віддають перевагу святкуванню Різдва 25 грудня

Майже 60% опитаних у "Дії" віддають перевагу святкуванню Різдва 25 грудня

20:27 20.12.2022
Перша леді представила новий розділ на порталі "Дія" – "Дія. Безбар'єрність"

Перша леді представила новий розділ на порталі "Дія" – "Дія. Безбар'єрність"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував підприємцям Одеси та Миколаєва, які зберегли робочі місця

Данія готова приєднатися до міжнародної коаліції з надання Україні танків

Данія долучилася до зернової ініціативи Grain from Ukraine – прем'єр-міністр

Запит партнерам про посилення української армії готувався на підставі інформації про наступ Росії

Уряд має намір удосконалити законодавство про позбавлення держнагород

ОСТАННЄ

Зеленський подякував підприємцям Одеси та Миколаєва, які зберегли робочі місця

Для України вкрай важливим є подальше зміцнення антикорупційних інституцій

Перша в Україні газотурбінна станція потужністю 1 МВт запрацює в Ірпені

"ДТЕК" минулого тижня відновив електропостачання 60 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

Франція і Австралія планують спільно виробляти артилерійські снаряди для України

В Україні не відзначають використання Росією іранських чи північнокорейських ракет

На Херсонщині працює вже 28 бригад "швидкої допомоги"

Мобілізація в Україні не зупинялася ні на день

Кувейт запросили для участі у програмі "Grain from Ukraine" та проєктах з відновлення України

Міненерго передало "Чернігівобленерго" сім тонн енергообладнання з чотирьох країн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА