Події

20:22 30.01.2023

"ДТЕК" минулого тижня відновив електропостачання 60 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

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"ДТЕК" минулого тижня відновив електропостачання 60 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

"ДТЕК" у період з 23 до 29 січня цього року повернув світло 60 тис. родин у 51 населеному пункті Донецької та Дніпропетровської областей, повідомив енергохолдинг у телеграмі в понеділок.

"Це 51 населений пункт, де енергетики вже неодноразово відновлювали електропостачання через постійний обстріл. Продовжимо робити це й надалі, доки кожна українська родина не отримає світло у своїй оселі”, - зазначили в компанії.

 

 

 

Теги: #енергопостачання #дтек

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