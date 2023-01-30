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20:05 30.01.2023

Мобілізація в Україні не зупинялася ні на день

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Мобілізація в Україні не зупинялася ні на день

Мобілізація в Україні не зупинялася ні на день, сказав у понеділок в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Мобілізація розпочалася 24 лютого і не зупинялася ні на день", - сказав він, відповідаючи на запитання про можливу нову хвилю мобілізації.

"Біля військкоматів стоять черги. Спокійно стоять, щоби перевірити свої дані", - сказав Данілов.

Він також зазначив, що "останнім часом РФ запускає відео, яке не має стосунку до мобілізації". "Одна ситуація, коли брали людину, яка вчинила злочин. Російська пропаганда повідомила, що нібито в нас збирають людей під дулами автоматів", - сказав секретар РНБО.

"Рівень інформаційно-психологічних операцій, який використовуватиме РФ, зростатиме в геометричній прогресії", - зазначив також Данілов.

Теги: #мобілізація #данілов

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