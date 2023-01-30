Міненерго передало "Чернігівобленерго" сім тонн енергообладнання з чотирьох країн

Міністерство енергетики України 30 січня передало АТ "Чернігівобленерго" 7 тонн енергетичного обладнання, яке допоможе відновити електропостачання мешканців прикордонної області, повідомляється на сайті Міненерго.

"Україна вже четвертий місяць поспіль зазнає ударів ворога по енергетичній інфраструктурі. Дуже сильно страждають прикордонні з росією області, зокрема й Чернігівщина. Тому ми маємо зробити все від нас залежне, щоб, незважаючи на обстріли, енергетики максимально швидко могли проводити ремонтні роботи та відновлювати енергопостачання", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За інформацією міністерства, переданий Чернігівській області гуманітарний вантаж – це допомога, яка надійшла з Італії, Литви, Азербайджану та Швеції. Він містить, зокрема, генератори, силові трансформатори та матеріали, необхідні для проведення відновлювальних робіт.

Як повідомив технічний директор "Чернігівобленерго" Сергій Фелик, упродовж лютого-квітня 2022 року окупанти пошкодили понад 900 об'єктів розподільчих мереж області, деякі з них після цього періоду не підлягають відновленню, включно з трансформаторами різної потужності.

За його словами, відновити зруйновані та пошкоджені об'єкти у мережах "Чернігівобленерго" без підтримки з боку держави та міжнародних партнерів є нереальним завданням.