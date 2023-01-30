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19:34 30.01.2023

Запит партнерам про посилення української армії готувався на підставі інформації про наступ Росії

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Запит партнерам про посилення української армії готувався на підставі інформації про наступ Росії

Запит партнерам про посилення української армії готувався на базі інформації про майбутній наступ російської армії, сказав президент України Володимир Зеленський у понеділок в Одесі на пресконференції після переговорів з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"З першого дня отримання інформації від нашої розвідки, а потім – від держав-партнерів, яку я як президент мав і отримував, я почав комунікувати через закритий зв'язок із лідерами інших країн. Усі ці питання пов'язані з ризиками реваншу Росії. Вся комунікація була ще до Рамштайну", - сказав Зеленський.

За його словами, всю інформацію від розвідки "ми детально вивчаємо й аналізуємо, і все, що в нас є, всю інформацію, ми передаємо партнерам".

"Запит партнерам про посилення армії готувався на основі цієї інформації", - наголосив Зеленський.

"Росія дуже хоче великого реваншу. Ми будемо їх потихеньку зупиняти, розбивати й готувати свій великий контрнаступ", - заявив президент.

Теги: #допомога #армія #зеленський

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