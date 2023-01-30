Зеленський разом із прем'єр-міністром Данії відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва

Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва.

"Разом із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, важливо, щоб українські воїни змогли пройти не лише фізичну, а й психологічну реабілітацію.

Глава держави також висловив вдячність усім медичним працівникам, які оберігають здоров'я захисників України, та побажав військовослужбовцям якнайшвидшого одужання.

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський та Фредеріксен також відвідали Миколаївську обласну військову адміністрацію, яка була частково зруйнована внаслідок російських ракетних обстрілів 29 березня 2022 року. Тоді жертвами російської атаки стали 37 людей.

Глава держави проінформував главу уряду Данії про потреби у відновленні інфраструктури Миколаєва.

Вони також відвідали Миколаївський морський торговельний порт й оглянули резервуари для зберігання олії, зруйновані внаслідок ворожих ракетних та дронових атак.

Крім того, Зеленський та Фредеріксен побували в індивідуальному тепловому пункті, обладнаному установкою для очищення та роздачі води. Цей проєкт реалізовано за сприяння Данії, яка однією з перших надала місту допомогу в забезпеченні жителів питною водою після того, як російський агресор зруйнував традиційну систему водопостачання з річки Дніпро.

Як повідомлялося, Данія з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Миколаєву та підтримує місто в межах свого шефства над ним.