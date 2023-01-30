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14:14 30.01.2023

Літаки може бути передано Україні за погодження з країнами НАТО - Моравецький

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Літаки може бути передано Україні за погодження з країнами НАТО - Моравецький

Усі заходи, пов'язані зі зміцненням сил оборони України, ми координуємо з нашими партнерами по НАТО, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок.

Як повідомляє польське державне інформагентство PAP, на пресконференції прем'єр-міністра та главу Міноборони запитали, чи будуть за прикладом тиску польського уряду на міжнародній арені щодо передачі танків Україні аналогічні дії щодо літаків F-16 та далекобійної зброї.

"Усі дії, спрямовані на посилення сил оборони України, ми погоджуємо з нашими партнерами по НАТО, включно з передачею Patriot Україні, а також організацію потужної танкової сили у вигляді Leopard та сучасних танків. Усе це було тиском із нашого боку, а також домовленості зі Сполученими Штатами", - відповів Моравецький.

Прем'єр зазначив, що, як і кілька місяців тому, у контексті МІГів, будь-які інші повітряні сили реалізовуватимуть і, можливо, перекидатимуть за погодження з країнами НАТО.

"Ми діятимемо в повній координації", - наголосив він.

 

Теги: #польща #винищувачі #моравецький

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