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13:21 30.01.2023

На закупівлю безпілотників планується спрямувати близько 20 млрд грн цього року - Резніков

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На закупівлю безпілотників планується спрямувати близько 20 млрд грн цього року - Резніков

Міністерство оборони України вже уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА, на закупівлю безпілотників планується спрямувати близько 20 млрд грн, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"У 2023 році ми збільшуємо закупівлі БПЛА для Збройних сил України. На цей сегмент плануємо спрямувати близько 20 млрд грн. Це лише початок. Адже мова йде не лише про потреби аеророзвідки. Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектру застосування – повітря-земля-вода. Це і про коригування артилерії, і про завдання ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо", - написав Резніков у фейсбуці.

За його словами, загалом Міністерство оборони отримало 75 заявок від вітчизняних виробників БПЛА.

Резніков зазначив, що спільні наради представників Міноборони, Генштабу ЗСУ, вітчизняних розробників та виробників БПЛА тривають. На останній нараді визначили низку завдань та кроків щодо вдосконалення регуляторних процедур.

"Ці пропозиції вже сьогодні, 30 січня, будуть обговорені на засіданні Координаційного штабу з питань розвитку виробництва розвідувальних та ударних дронів вітчизняних виробників", - повідомив він.

Міністр також повідомив, що найближчими днями планує особисто зустрітися з українськими розробниками та виробниками БПЛА "після іншої дуже важливої зустрічі в інтересах сил оборони".

 

Теги: #міноборони #зсу #бпла #резніков

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