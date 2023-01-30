Підрозділи Сухопутних військ ЗСУ в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара отримали 100 дронів DJI Mavic

Сухопутні війська ЗС України отримали партію зі 100 дронів DJI Mavic, які вже найближчим часом будуть задіяні в бойових операціях на східному напрямку.

"100 дронів DJI Mavic для Сухопутних військ ЗС України, що вже найближчим часом допомагатимуть нищити ворога на лінії фронту. (...) Партію розвідувальної техніки загальною вартістю понад 10 млн грн було передано підрозділам Сухопутних військ на східному напрямку, зокрема тим, що боронять Бахмут, Авдіївку та Вугледар", - йдеться в повідомленні Сухопутних військ у телеграм-каналі в понеділок.

"Насичення ЗСУ безпілотною технікою – запорука ефективного знищення противника завдяки можливості ведення розвідки, коригування вогню та супроводу груп під час виконання різноманітних бойових завдань", - наголошується в повідомленні.

За даними СВ ЗСУ, дрони передано в межах ініціативи Групи Метінвест "Сталевий фронт".