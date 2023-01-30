Події

10:12 30.01.2023

У Словенії заарештували двох іноземців, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

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У Словенії заарештували двох іноземців, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

Спецслужби Словенії заарештували у Любляні двох іноземних громадян, які займалися розвідувальною діяльністю на користь Росії, повідомляє словенська газета Delo.

За її даними, заарештованим інкримінують факти шпигунства та надання неправдивих даних. Видання зазначає, що один із заарештованих має громадянство Аргентини.

Державна прокуратура в Любляні відкрила щодо них досудовий розгляд на підставі подання Словенської служби розвідки та безпеки.

Клопотання про здійснення розслідування щодо цих людей подав у грудні слідчий відділ окружного суду Любляни.

Теги: #шпигунство #словенія

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