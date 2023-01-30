Події

08:49 30.01.2023

У Луганську окупанти почали депортувати місцевих жителів у РФ

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У Луганську російські окупанти почали депортувати місцевих жителів до РФ, а в їхні будинки заселяються російські військові, повідомила пресслужба обласної адміністрації.

"В останні дні масово вивозять людей з Попівки на Сватівщині. Наказали приготуватися іншим прилеглим населеним пунктам, зокрема Сватовому. Про бажання виїхати у місцевого населення ніхто не запитує, куди всіх везуть і де розміщуватимуть серед зими – теж. У принципі, росіянам байдуже. Головне – звільнити будинки для своїх воїнів", - йдеться у повідомленні.

В ОВА нагадали про аналогічний крок росіян у Підгорівці поблизу Старобільська, де кілька місяців росіяни жили в будинках місцевих мешканців – і тих, що через окупацію залишили будинки та поїхали, і тих, кого вивезли.

"А коли потрібно було їхати ближче до фронту, виявилося, що будинки спорожніли – загарбники вивезли все, що хотіли. Така сама ситуація спостерігалася і в сусідньому Половинкиному", - зазначили в ОВА.

Водночас у січні членів сімей мобілізованих на окупованій території регіону також почали вивозити з Луганська до РФ.

"Вони розраховують на те, що там їх чекають, але пільги і можливе житло росіяни обіцяють лише у віддалених районах рф, звідки самі при можливості тікають. Втім, на думку загарбників, цей крок додатково мотивуватиме жителів окупованої Луганщини вступати до лав армії рф. Ланцюг логіки – чекали на росію вдома, відмовляючись від можливості уїхати і оселитися де забажаєш, тепер великі міста для них закриті".

 

 

 

Теги: #жителі #депортація #луганська_область

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