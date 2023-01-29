2023-й має бути і обов'язково буде роком нашої перемоги - Зеленський після засідання Ставки Верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у неділю провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

"Заслухано доповіді командувачів військ щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні", - повідомляється у телеграм-каналі президента.

Крім того, на засіданні було розглянуто важливу інформацію від розвідки про можливі дії ворога на найближчий період. "Готуємось до всіх можливих подій", - написав Зеленський.

Обговорили також питання щодо забезпечення ключових потреб сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік.

"2023-й має бути і обов'язково буде роком нашої перемоги!", - написав президент.