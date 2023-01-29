Події

19:19 29.01.2023

Херсонський мікрорайон Острів після обстрілу залишився без електропостачання, тривають ремонтні роботи

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Херсонський мікрорайон Острів після обстрілу залишився без електропостачання, тривають ремонтні роботи

Херсонський мікрорайон Острів у результаті недільного обстрілу залишився без електропостачання, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Через сьогоднішній масований обстріл Херсона зникло електроживлення в мікрорайоні Острів. Понад 9500 абонентів залишилися без світла внаслідок обриву високовольтних ліній", - повідомляється в телеграм-каналі Херсонської ОВА.

"Зараз тривають ремонтні роботи, енергетики докладають максимум зусиль, щоб повернути світло в будинки херсонців якнайшвидше", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #херсон #електропостачання #обстріл #наслідки

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