Події

19:03 29.01.2023

Російські війська за минулу добу 24 рази обстріляли населені пункти поблизу лінії зіткнення

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Російські війська за минулу добу 24 рази обстріляли населені пункти поблизу лінії зіткнення

Російські війська протягом доби здійснили 24 обстріли з РСЗВ, зокрема, і по населених пунктах неподалік лінії зіткнення. Є поранені та загиблі серед мирного населення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на офіційній сторінці у фейсбуці.

Станом на 18.00 неділі залишається високою загроза авіаційних і ракетних ударів по всій території України, зазначає Генштаб.

Противник продовжує вести наступальні дії на лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється на раніше зайнятих рубежах.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів противника. Ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Разом із тим, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області; Волфине Сумської області та Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку противник обстріляв райони Макіївки, Невського, Кремінної і Діброви Луганської області та Тернів і Ямполівки на Донеччині.

На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили райони населених пунктів Водяне, Первомайське Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На новопавлівському напрямку окупантами обстріляно Вугледар, Нескучне і Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони 14 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль на Донеччині; Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На херсонському напрямку противник здійснив артилерійський обстріл передмістя та самого міста Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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