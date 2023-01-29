Є інформація про одну загиблу і двох поранених унаслідок обстрілів Херсона - міськрада
Російські військові здійснили 7 обстрілів Херсона в неділю, станом на 14.00.
"Є інформація про одну загиблу і двох поранених, але вона наразі уточнюється", - повідомляється в телеграм-каналі міськради.
Влучання були в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби, наголошується в повідомленні.
У міськраді поінформували, що перший обстріл Херсона російськими військами стався близько опівночі.
"Унаслідок влучання було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, зокрема евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста", - йдеться в повідомленні.