Є інформація про одну загиблу і двох поранених унаслідок обстрілів Херсона - міськрада

Російські військові здійснили 7 обстрілів Херсона в неділю, станом на 14.00.

"Є інформація про одну загиблу і двох поранених, але вона наразі уточнюється", - повідомляється в телеграм-каналі міськради.

Влучання були в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби, наголошується в повідомленні.

У міськраді поінформували, що перший обстріл Херсона російськими військами стався близько опівночі.

"Унаслідок влучання було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, зокрема евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста", - йдеться в повідомленні.