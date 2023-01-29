Події

15:36 29.01.2023

Херсон під масованим ударом російської артилерії, є поранені та загиблі

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Херсон під масованим ударом російської артилерії, є поранені та загиблі

Херсон перебуває під масованим ударом російської артилерії, повідомляється в телеграм-каналі обласної військової адміністрації (ОВА).

"Ворог б'є по житлових кварталах міста. Наразі відомо про багатьох постраждалих: поранених і загиблих", - йдеться в повідомленні.

Влада закликає місцевих жителів пройти до найближчого укриття або бути вдома, користуючись правилом двох стін, але в жодному разі не залишатися на вулиці.

"Детальніша інформація про наслідки обстрілів згодом", - наголошується в повідомленні.

Теги: #херсон #обстріл

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