Херсон під масованим ударом російської артилерії, є поранені та загиблі

Херсон перебуває під масованим ударом російської артилерії, повідомляється в телеграм-каналі обласної військової адміністрації (ОВА).

"Ворог б'є по житлових кварталах міста. Наразі відомо про багатьох постраждалих: поранених і загиблих", - йдеться в повідомленні.

Влада закликає місцевих жителів пройти до найближчого укриття або бути вдома, користуючись правилом двох стін, але в жодному разі не залишатися на вулиці.

"Детальніша інформація про наслідки обстрілів згодом", - наголошується в повідомленні.