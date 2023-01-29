Події

07:23 29.01.2023

За минулу добу ворог завдав 1 ракетного та 32 авіаційних ударів

2 хв читати
За минулу добу ворог завдав 1 ракетного та 32 авіаційних ударів

Минулої доби противник завдав 1 ракетного та 32 авіаційних ударів, здійснив понад 65 обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому на фейсбуці в неділю.

Підрозділи ЗСУ відбили атаки ворога поблизу населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів  райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Середина Буда, Муравейня, Бачівськ, Будівельне, Волківка, Волфине та Юнаківка на Сумщині.

 На слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Глибоке, Козача Лопань, Дворічанське, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова, Стрілеча та Куп’янськ Харківської області.

На куп’янському напрямку ворог обстріляв позицій наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині, Новоселівське Луганської області та Берестове -Донецької.

На лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині.

На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони 21 населеного пункту, зокрема, Спірне, Біла Гора, Верхньокам’янське, Роздолівка, Бахмут, Нью-Йорк, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Первомайське і Новомихайлівка.

На новопавлівському напрямку ворогом обстріляні Богоявленка, Вугледар та Золота Нива Донецької області.

На запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали 19 населених пунктів. Серед них - Времівка і Новопіль на Донеччині та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Степове, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області.

На херсонському напрямку під обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів потрапили райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Одрадокам’янка, Понятівка, Республіканець, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон.

Зазначається, що окупанти продовжують зазнавати значних втрат.

"Так, в 15 міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців так званого пвк “вагнер”. Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу", - сказано у зведенні.

Минулої доби авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника, 6 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:08 29.01.2023
За добу ЗС України знищили 650 окупантів, 8 танків

За добу ЗС України знищили 650 окупантів, 8 танків

19:30 28.01.2023
Окупанти продовжують примушувати працівників ЗАЕС підписувати нові трудові договори, тим, хто підписав, знижують зарплату

Окупанти продовжують примушувати працівників ЗАЕС підписувати нові трудові договори, тим, хто підписав, знижують зарплату

08:53 28.01.2023
Окупанти втратили за добу в Україні близько 800 військових та 8 артсистем, збито 6 безпілотників, літак і гелікоптер

Окупанти втратили за добу в Україні близько 800 військових та 8 артсистем, збито 6 безпілотників, літак і гелікоптер

07:00 28.01.2023
За добу ворог завдав 10 ракетних і 26 авіаударів

За добу ворог завдав 10 ракетних і 26 авіаударів

06:55 28.01.2023
ЗС України відбили атаки противника поблизу 12 населених пунктів Донецької і Луганської областей

ЗС України відбили атаки противника поблизу 12 населених пунктів Донецької і Луганської областей

19:11 27.01.2023
Окупанти за добу завдали 7 ракетних та 24 авіаударів по території України, здійснили понад 30 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу завдали 7 ракетних та 24 авіаударів по території України, здійснили понад 30 обстрілів із РСЗВ

07:13 27.01.2023
ЗС України відбили ворожі атаки поблизу 11 населених пунктів

ЗС України відбили ворожі атаки поблизу 11 населених пунктів

19:20 26.01.2023
Сили оборони завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

Сили оборони завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

19:18 26.01.2023
Окупанти випустили по Україні 59 ракет за добу, 47 збито

Окупанти випустили по Україні 59 ракет за добу, 47 збито

19:08 26.01.2023
Окупанти продовжують наступ на бахмутському та новопавлівському напрямках, незважаючи на значні втрати

Окупанти продовжують наступ на бахмутському та новопавлівському напрямках, незважаючи на значні втрати

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили 650 окупантів, 8 танків

Україна ввела санкції проти "Білоруськалія", "Уралкалія", БЖД, "Райффайзен-Лізінга", "ВТБ Лізинга" та ще 177 компаній з РФ та Білорусі

Запроваджені санкції проти компаній, пов'язаних із перевезенням російської військової техніки – Зеленський

Україні потрібні далекобійні ракети, щоб протидіяти обстрілу мирних міст

Окупанти продовжують примушувати працівників ЗАЕС підписувати нові трудові договори, тим, хто підписав, знижують зарплату

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, у Вовчанську поранено жінку

У суботу окупанти обстріляли сім громад на Сумщині, зафіксовано 88 прильотів

Президент Азербайджану пропонує розширити склад Радбезу ООН за рахунок ісламських і держав, що не приєдналися

У результаті обстрілів на Донеччині загинули 4 людини, 17 – поранені

У Каліфорнії знову сталася масова стрілянина

У Чорному морі перебувають три ракетоносії із 20 "калібрами"

Чотири судна доставлять українське продовольство до Китаю, Бангладеш та Туреччини

Резніков: російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпіаді під жодним прапором

29 січня: Цей день в Україні та в світі

Вибух стався на складі боєприпасів в Ірані - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА