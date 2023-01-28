"Укренерго" несуттєво знизила денні та підвищила нічні ліміти споживання е/е областям на неділю
НЕК "Укренерго" на завтра, 29 січня, порівняно з суботою знизила денні ліміти споживання областям менше, ніж на 1%, трохи підвищила нічні ліміти, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).
Таким чином, "Укренерго" другу добу поспіль незначно знижує ліміти після того, як утримувала їх приблизно на одному рівні з тенденцією до підвищення четверо діб, зокрема після масованої атаки росіян 26 січня.
Нічні ліміти підвищилися максимум на 1,15%, зокрема в Київській області.
Згідно з повідомленнями ОСР ДТЕК у телеграм-каналі групи, ліміти у Києві, Київській та Дніпропетровській області дають можливість розраховувати на погодинні графіки споживання у п'ятницю, на Одещині, як і раніше, застосовуватимуться екстрені відключення через серйозні пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російської атаки. До неї такі відключення застосовувалися в області лише вночі. Як повідомлялося, за прогнозами ДТЕК, ремонтні роботи, які б дозволили повернутися до стабільних графіків в області, триватимуть, як мінімум, до кінця січня.
Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 29 січня лімітами споживання електроенергії
|
Область
|
Денний ліміт, МВт
|
Зм.до поперед. дня, %
|
Нічний ліміт
|
Зм.до поперед. дня, %
|
Київ
|
955
|
-0,7
|
669
|
+1,2
|
Київська область
|
682
|
-0,87
|
615
|
+1,15
|
Дніпропетровська область
|
1159
|
-0,5
|
1208
|
+0,2
|
Одеська область
|
Екстрені відключення через атаки РФ
|
Івано-Франківська область
|
275,48
|
-0,65
|
260,64
|
+1,14
|
Полтавська область
|
438
|
Немає даних
|
414,8
|
Немає даних
Як повідомлялося, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук у п'ятницю вранці повідомив, що дефіцит е/е в пікові години споживання вранці та ввечері становить до 5ГВт, вночі – до 3 ГВт.