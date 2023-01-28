Події

20:52 28.01.2023

"Укренерго" несуттєво знизила денні та підвищила нічні ліміти споживання е/е областям на неділю

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"Укренерго" несуттєво знизила денні та підвищила нічні ліміти споживання е/е областям на неділю

НЕК "Укренерго" на завтра, 29 січня, порівняно з суботою знизила денні ліміти споживання областям менше, ніж на 1%, трохи підвищила нічні ліміти, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).

Таким чином, "Укренерго" другу добу поспіль незначно знижує ліміти після того, як утримувала їх приблизно на одному рівні з тенденцією до підвищення четверо діб, зокрема після масованої атаки росіян 26 січня.

Нічні ліміти підвищилися максимум на 1,15%, зокрема в Київській області.

Згідно з повідомленнями ОСР ДТЕК у телеграм-каналі групи, ліміти у Києві, Київській та Дніпропетровській області дають можливість розраховувати на погодинні графіки споживання у п'ятницю, на Одещині, як і раніше, застосовуватимуться екстрені відключення через серйозні пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російської атаки. До неї такі відключення застосовувалися в області лише вночі. Як повідомлялося, за прогнозами ДТЕК, ремонтні роботи, які б дозволили повернутися до стабільних графіків в області, триватимуть, як мінімум, до кінця січня.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 29 січня лімітами споживання електроенергії

Область

Денний ліміт, МВт

Зм.до поперед. дня, %

Нічний ліміт

Зм.до поперед. дня, %

Київ

955

-0,7

669

+1,2

Київська область

682

-0,87

615

+1,15

Дніпропетровська область

1159

-0,5

1208

+0,2

Одеська область

Екстрені відключення через атаки РФ

Івано-Франківська область

275,48

-0,65

260,64

+1,14

Полтавська область

438

Немає даних

414,8

Немає даних

Як повідомлялося, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук у п'ятницю вранці повідомив, що дефіцит е/е в пікові години споживання вранці та ввечері становить до 5ГВт, вночі – до 3 ГВт.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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