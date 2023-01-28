"Укренерго" несуттєво знизила денні та підвищила нічні ліміти споживання е/е областям на неділю

НЕК "Укренерго" на завтра, 29 січня, порівняно з суботою знизила денні ліміти споживання областям менше, ніж на 1%, трохи підвищила нічні ліміти, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).

Таким чином, "Укренерго" другу добу поспіль незначно знижує ліміти після того, як утримувала їх приблизно на одному рівні з тенденцією до підвищення четверо діб, зокрема після масованої атаки росіян 26 січня.

Нічні ліміти підвищилися максимум на 1,15%, зокрема в Київській області.

Згідно з повідомленнями ОСР ДТЕК у телеграм-каналі групи, ліміти у Києві, Київській та Дніпропетровській області дають можливість розраховувати на погодинні графіки споживання у п'ятницю, на Одещині, як і раніше, застосовуватимуться екстрені відключення через серйозні пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російської атаки. До неї такі відключення застосовувалися в області лише вночі. Як повідомлялося, за прогнозами ДТЕК, ремонтні роботи, які б дозволили повернутися до стабільних графіків в області, триватимуть, як мінімум, до кінця січня.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 29 січня лімітами споживання електроенергії

Область Денний ліміт, МВт Зм.до поперед. дня, % Нічний ліміт Зм.до поперед. дня, % Київ 955 -0,7 669 +1,2 Київська область 682 -0,87 615 +1,15 Дніпропетровська область 1159 -0,5 1208 +0,2 Одеська область Екстрені відключення через атаки РФ Івано-Франківська область 275,48 -0,65 260,64 +1,14 Полтавська область 438 Немає даних 414,8 Немає даних

Як повідомлялося, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук у п'ятницю вранці повідомив, що дефіцит е/е в пікові години споживання вранці та ввечері становить до 5ГВт, вночі – до 3 ГВт.