Події

19:30 28.01.2023

Окупанти продовжують примушувати працівників ЗАЕС підписувати нові трудові договори, тим, хто підписав, знижують зарплату

3 хв читати
Окупанти продовжують примушувати працівників ЗАЕС підписувати нові трудові договори, тим, хто підписав, знижують зарплату

Російські окупанти продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на населення окупованих територій України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

"Окупанти продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення. Так, працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами заблокували перепустки для проходу на станцію, а робітникам, яких примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює", - зазначається у повідомленні.

РФ завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області та загалом здійснила понад 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є жертви серед мирного населення.

"Небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога є високою на всій території України", - зазначили у Генштабі.

Втрачаючи велику кількість живої сили, противник поки що продовжує наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках. На куп’янському, лиманському, запорізькому та херсонському – веде оборону.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів 6 мотострілецької дивізії 3 армійського корпусу російської федерації.

На сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Миколаївка Чернігівської області та Волфине, Муравейня, Середина Буда, Стара Гута, Рожковичі та Бачівськ на Сумщині.

На слобожанському напрямку, результаті мінометних та артилерійських обстрілів, шкоди зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова та Куп’янськ Харківської області.

На куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині; Новоселівське Луганської області  та Берестове на Донеччині.

На лиманському напрямку з мінометів та ствольної артилерії ворог обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них - Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Богоявленка, Вугледар та Золота Нива на Донеччині.

На запорізькому напрямку обстріляні 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі.

На херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, зокрема, тільки до міської лікарні населеного пункту Токмак Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених окупантів. Більшість із них, після отримання формальної допомоги, відправляють назад на передову.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО та 3 райони зосередження живої сили противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:53 28.01.2023
Окупанти втратили за добу в Україні близько 800 військових та 8 артсистем, збито 6 безпілотників, літак і гелікоптер

Окупанти втратили за добу в Україні близько 800 військових та 8 артсистем, збито 6 безпілотників, літак і гелікоптер

07:00 28.01.2023
За добу ворог завдав 10 ракетних і 26 авіаударів

За добу ворог завдав 10 ракетних і 26 авіаударів

06:55 28.01.2023
ЗС України відбили атаки противника поблизу 12 населених пунктів Донецької і Луганської областей

ЗС України відбили атаки противника поблизу 12 населених пунктів Донецької і Луганської областей

19:11 27.01.2023
Окупанти за добу завдали 7 ракетних та 24 авіаударів по території України, здійснили понад 30 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу завдали 7 ракетних та 24 авіаударів по території України, здійснили понад 30 обстрілів із РСЗВ

07:13 27.01.2023
ЗС України відбили ворожі атаки поблизу 11 населених пунктів

ЗС України відбили ворожі атаки поблизу 11 населених пунктів

19:20 26.01.2023
Сили оборони завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

Сили оборони завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

19:18 26.01.2023
Окупанти випустили по Україні 59 ракет за добу, 47 збито

Окупанти випустили по Україні 59 ракет за добу, 47 збито

19:08 26.01.2023
Окупанти продовжують наступ на бахмутському та новопавлівському напрямках, незважаючи на значні втрати

Окупанти продовжують наступ на бахмутському та новопавлівському напрямках, незважаючи на значні втрати

08:04 26.01.2023
За добу ЗС України знищили близько 780 окупантів, 14 танків, 2 РСЗВ

За добу ЗС України знищили близько 780 окупантів, 14 танків, 2 РСЗВ

07:13 26.01.2023
Минулої доби ворог завдав 37 авіаційних і 10 ракетних ударів

Минулої доби ворог завдав 37 авіаційних і 10 ракетних ударів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський привітав Павла з перемогою на президентських виборах у Чехії

Україна тільки на етапі перемовин щодо літаків

Боротьба з корупцією має критичну важливість для збільшення іноземної допомоги Україні - посли G7

Однією з жертв теракту в Єрусалимі стала українка - посольство

Переговори про передання Україні авіації та далекобійних ракет ведуться з партнерами в прискореному режимі - Подоляк

ОСТАННЄ

У Полтавській області пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, троє людей загинули

Зеленський привітав Павла з перемогою на президентських виборах у Чехії

Туреччина призупинила тристоронні переговори щодо вступу в НАТО зі Швецією та Фінляндією

Держприкордонслужба виявила російський склад БК у Луганській області, його знищено силами ЗС України

Абітурієнти з ТОТ у 2023 році зможуть вступати без складання мультипредметного тесту

Україна тільки на етапі перемовин щодо літаків

У "Могилянці" не буде покарань за використання російської мови - Квіт

Зеленський висловив співчуття рідним загиблих унаслідок теракту в Єрусалимі

Боротьба з корупцією має критичну важливість для збільшення іноземної допомоги Україні - посли G7

Однією з жертв теракту в Єрусалимі стала українка - посольство

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА