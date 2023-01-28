Туреччина призупинила тристоронні переговори щодо вступу в НАТО зі Швецією та Фінляндією

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що після спалення Корану біля турецького посольства у Стокгольмі Туреччина призупинила тристоронні переговори зі Швецією та Фінляндією щодо вступу в НАТО, повідомляє Expressen.

"Події останніх кількох тижнів тимчасово призупинили процес, але, звичайно, як і раніше актуально, що без виконаного меморандуму ми не виконали б своєї частини роботи, і тому уряд зараз також вкладає енергію та час для того, щоб ми просунулися в цьому процесі", - сказав Більстрем у коментарі Expressen у суботу.

Прессекретар очільника МЗС Анна Ергардт зазначила, що процес вступу Швеції в НАТО не зупинився, а "уряд продовжує реалізацію меморандуму, який існує між Швецією, Фінляндією та Туреччиною". Вирішити, коли ратифікують меморандум, має Туреччина.

Крім цього, глава МЗС зазначив, що шведський уряд сподівається, що влітку Швеція може стати членом НАТО.

"Звісно, ми розраховуємо на саміт у Вільнюсі", - відповів Більстрем на запитання, коли Швеція може стати повноправним членом НАТО.

Черговий саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.