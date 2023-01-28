Переговори про передання Україні авіації та далекобійних ракет ведуться з партнерами в прискореному режимі - Подоляк

Переговори про передання Україні авіації та далекобійних ракет ведуться з партнерами у прискореному режимі, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, партнери розуміють логіку війни. Зокрема, вони розуміють, що для прикриття бронетехніки, яку вони ж і надають, Україні обов'язково необхідна авіація.

"Так само для того, щоб різко зменшити ключовий інструмент російської армії – того, чим вони воюють сьогодні на лінії фронту, а це передусім ствольна артилерія, нам необхідні ракети, які знищать їхні склади", - сказав Подоляк в ефірі телеканалу FREEDOM.

У тому ж Криму, зазначив радник голови Офісу президента, понад 100 складів різних специфікацій.

"І, звісно, їх потрібно знищувати. Інакше запорізьке, донецьке і луганське угруповання (російської армії – ІФу) матимуть суттєвий обсяг артилерійських можливостей. Я не думаю, що в рамках війни цього хтось не розуміє", - сказав він.

"Тому, перше: переговори (про надання авіації та далекобійних ракет – ІФу) вже тривають. Друге: переговори тривають прискорено. Третє: партнери все це розуміють. Четверте: є ще нюансистосовно внутрішнього психологічного статусу в країнах-партнерах", - заявив Подоляк.

За його словами, ці нюанси пов'язані з тим, що партнери все ще не можуть відмовитися від свого внутрішнього консерватизму через страх перед змінами світової архітектури на тлі війни в Україні.

"З цим потрібно працювати. Ми повинні показувати реальні картинки цієї війни. Ми повинні резонно говорити і розповідати: наприклад, це і це дасть змогу зменшити смерті людей, це – скоротити навантаження на інфраструктуру, це - скоротити загрози безпеці європейському континенту, це локалізувати війну. І ми це робимо. І в короткий час вийдемо на авіацію і на ракети підвищеної дальності", - резюмував Подоляк.