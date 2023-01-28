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13:32 28.01.2023

У Чорному морі чергують 2 ворожих носії "Калібрів" – ВМС ЗСУ

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У Чорному морі чергують 2 ворожих носії "Калібрів" – ВМС ЗСУ

14 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 12 ракет, перебувають у Чорному морі на бойовому чергуванні в суботу, повідомляється на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у Facebook.

В Азовському морі російські окупанти продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід окупованою Керч-Єнікальською протокою здійснили у бік Азовського моря 16 суден, з них 5 рухалися з Босфору, а у бік Чорного моря – 23 судна, з них 6 продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #чорне_море #вмс_зсу

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