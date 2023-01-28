Окупанти депортують дітей з Херсонської області до Криму - ISW

Візуальне розслідування, проведене російським опозиційним виданням, підтвердило, що російська влада депортує українських дітей з окупованих районів Херсонської області на окупований півострів Крим, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 27 січня

"На сайті "усиновлення в Московській області" відображені 14 дітей віком від двох до п'яти років з Херсонської області в дитячому будинку "Елочка" в Сімферополі, окупований Крим... Дитячий будинок "Елочка" перебуває в підпорядкуванні МОЗ Криму (створена окупантами незаконна структура – ІФ) і спеціалізується на вихованні дітей із захворюваннями нервової системи, психічними і поведінковими розладами, порушеннями слуху і зору, ВІЛ-інфекцією. Офіційний робочий мандат дитячого будинку "Елочка" передбачає виховання у його дітей "патріотизму і громадянськості" на тій підставі, що "Крим розтшований на півдні Росії" і формування "усвідомлення себе громадянином багатонаціональної Росії", - йдеться в повідомленні.

За даними ISW, елементи російської окупаційної інфраструктури на окупованих територіях України беруть активну участь у депортації українських дітей. "Голова Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Філіппо Гранді 27 січня підтвердив, що Росія систематично порушує основоположні принципи захисту дітей, віддаючи українських дітей на усиновлення", - наголошується у зведенні.