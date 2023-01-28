Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мирного жителя

Минулої доби російські окупаційні війська масово обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Кіндрашівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлю ліцею. У с. Глибоке Харківського району пошкоджено приватний будинок. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у с. Петропавлівка Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 49 років. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.