ЗС України відбили атаки противника поблизу 12 населених пунктів Донецької і Луганської областей

Ворог продовжує спроби наступу на 3 напрямках, оборону тримає на 4. ЗС України за добу відбили атаки противника біля 12 населених пунктів, повідомили у Генштабі.

"Противник продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється", – йдеться у зведенні на фейсбуці.

У Генштабі наголосили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області..

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, наші воїни знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БПЛА типу “Суперкам”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника та 5 районів зосередження його живої сили.