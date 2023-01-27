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19:18 27.01.2023

Шмигаль обговорив питання посилення підтримки України із послом ФРН

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Шмигаль обговорив питання посилення підтримки України із послом ФРН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю обговорив питання посилення підтримки України із послом ФРН Анкою Фельдгузен.

"Посилення підтримки України обговорили з пані послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен", - написав Шмигаль у телеграмі.

Він уточнив, що напередодні було проведено перше засідання фінансового "Рамштайну" - мультидонорської координаційної платформи, концепцію якої окреслили на конференції відновлення в Берліні.

"Розраховуємо, що робота платформи забезпечить ритмічну фінансову підтримку України цього року", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр додав, що під час зустрічі з послом він передав подяку керівництву Німеччини за ухвалення важливих для України рішень: постачання додаткової батареї ЗРК Patriot та БМП Marder, а також бойових танків Leopard-2.

Теги: #посол #зустріч #премєр #фрн

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