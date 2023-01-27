Події

19:11 27.01.2023

Окупанти за добу завдали 7 ракетних та 24 авіаударів по території України, здійснили понад 30 обстрілів із РСЗВ

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Окупанти за добу завдали 7 ракетних та 24 авіаударів по території України, здійснили понад 30 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти протягом доби завдали по території України семи ракетних та 24 авіаційних ударів, а також здійснили понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Унаслідок ударів Росії по цивільній інфраструктурі міст Кіндрашівка Харківської області, Часів Яр Донецької області, селища Камишани та міста Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення. Пошкоджено будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні", - зазначають військові.

Вони уточнюють, що останнім часом спостерігається нарощування активності застосування авіації противника з усіх напрямків.

Крім того повідомляється, що незважаючи на значні втрати, з метою покращення тактичного становища противник продовжує наступальні дії на бахмутському, лиманському, авдіївському та новопавлівському напрямках. На куп'янському, запорізькому та херсонському - обороняється.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація залишається без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів із танків, мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Тимоновичі Чернігівської області; Волфине і Тимофіївка - Сумської; а також понад 15 населених пунктів на Харківщині, зокрема, Ветеринарне, Козача Лопань, Веселе, Вовчанськ, Варварівка, Бударки, Білий Колодязь, Мілове, Новомлинськ та Дворічна.

На куп'янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічне, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Котлярівка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

На лиманському напрямку під вогонь окупантів потрапили Макіївка, Невське і Діброва Луганської області. На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Веселе, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізне і Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка. На новопавлівському напрямку противник знову обстріляв Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву Донецької області.

На запорізькому напрямку від російських обстрілів постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Зелене Поле на Доннечині, а також Ольгівське, Малинівка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське і Плавні Запорізької області. Загалом 20 населених пунктів.

На херсонському напрямку обстрілів із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Станіслав та Херсон.

"Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених військових. Так, у місті Хрустальний Ровеньківського району Луганської області, в приміщені міської лікарні окупанти розгорнули "польовий шпиталь", де лікують російських військовослужбовців та найманців ПВК "Вагнера". Водночас в Каїрах Каховського району Херсонської області, на базі Каїрського психоневрологічного інтернату, також лікуються російські окупанти", - повідомляють у Генштабі.

Крім того, у відомстві наголошують, що окупанти продовжують грабіж на тимчасово окупованих територіях. Так, за наявною інформацією, в Енергодарі з 2 лютого ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до Росії.

Крім того, у тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області російська так звана адміністрація здійснює перепис та конфіскацію в українських громадян не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу (пансіонати, кафе, ресторани).

"Авіація сил оборони завдала семи ударів по районах зосередження окупантів, а також удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Протягом поточної доби підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ збили російський Су-25 та гвинтокрил Мі-8. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України водночас уразили два райони зосередження живої сили загарбників", - підсумували у Генштабі.

 

Теги: #сводка #генштаб_зсу

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