Україна зацікавлена в участі Японії у повоєнному відновленні – Стефанчук

Україна зацікавлена в участі Японії у повоєнному відновленні країни, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Для нас було б цінним, якби Японія, яка відома всьому світу технологіями та інвестиційними проєктами, прийшла в Україну своєю підтримкою, щоб ми разом продемонстрували, що відбудова України - це історія успіху всього світу", – сказав Стефанчук на зустрічі з послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, у свою чергу Мацуда наголосив, що Японія готова брати активну участь в економічному відновленні України. Він повідомив, що з метою участі його країни у нових проєктах при посольстві Японії в Україні вже починає працювати професійна агенція, яка допомагатиме у питаннях повоєнного відновлення України.

Стефанчук привітав Мацуду з початком головування Японії у G7 та висловив сподівання, що Україна зможе долучатися до роботи об'єднання у всіх можливих форматах, зокрема парламентському. За його словами, Україна розраховує на підтримку Японії як непостійного члена Ради безпеки ООН у 2023-2024 роках у питаннях порядку денного організації щодо України, її боротьбі з російським агресором.

Учасники зустрічі також обговорили питання щодо подальшої співпраці двох країн. Стефанчук закликав японських колег приєднатися до підтримки формули миру президента Володимира Зеленського та взяти патронат над одним чи декількома її населеними пунктами.

На зустрічі також було порушено питання військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.

Спікер парламенту висловив сподівання на посилення Японією санкцій щодо Російської Федерації, щоб обмежити можливості агресора вести війну.

Мацуда запевнив українських колег у готовності Японії використати всі міжнародні майданчики, зокрема ООН та Радбез ООН, щоб українські питання, зокрема питання репарацій, а також відповідальності Росії за злочини проти України, стояли на порядку денному світу.

Мацуда також повідомив, що японський уряд сьогодні працює над новим пакетом допомоги Україні і гуманітарним та фінансовим, і оборонним та нагадав про оголошення наступного раунду санкцій проти Росії.