Події

16:19 27.01.2023

Україна зацікавлена в участі Японії у повоєнному відновленні – Стефанчук

2 хв читати
Україна зацікавлена в участі Японії у повоєнному відновленні – Стефанчук

Україна зацікавлена в участі Японії у повоєнному відновленні країни, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Для нас було б цінним, якби Японія, яка відома всьому світу технологіями та інвестиційними проєктами, прийшла в Україну своєю підтримкою, щоб ми разом продемонстрували, що відбудова України - це історія успіху всього світу", – сказав Стефанчук на зустрічі з послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, у свою чергу Мацуда наголосив, що Японія готова брати активну участь в економічному відновленні України. Він повідомив, що з метою участі його країни у нових проєктах при посольстві Японії в Україні вже починає працювати професійна агенція, яка допомагатиме у питаннях повоєнного відновлення України.

Стефанчук привітав Мацуду з початком головування Японії у G7 та висловив сподівання, що Україна зможе долучатися до роботи об'єднання у всіх можливих форматах, зокрема парламентському. За його словами, Україна розраховує на підтримку Японії як непостійного члена Ради безпеки ООН у 2023-2024 роках у питаннях порядку денного організації щодо України, її боротьбі з російським агресором.

Учасники зустрічі також обговорили питання щодо подальшої співпраці двох країн. Стефанчук закликав японських колег приєднатися до підтримки формули миру президента Володимира Зеленського та взяти патронат над одним чи декількома її населеними пунктами.

На зустрічі також було порушено питання військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.

Спікер парламенту висловив сподівання на посилення Японією санкцій щодо Російської Федерації, щоб обмежити можливості агресора вести війну.

Мацуда запевнив українських колег у готовності Японії використати всі міжнародні майданчики, зокрема ООН та Радбез ООН, щоб українські питання, зокрема питання репарацій, а також відповідальності Росії за злочини проти України, стояли на порядку денному світу.

Мацуда також повідомив, що японський уряд сьогодні працює над новим пакетом допомоги Україні і гуманітарним та фінансовим, і оборонним та нагадав про оголошення наступного раунду санкцій проти Росії.

Теги: #україна #японія #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:05 27.01.2023
Бельгія виділяє найбільший на сьогодні пакет військової допомоги для України

Бельгія виділяє найбільший на сьогодні пакет військової допомоги для України

09:13 27.01.2023
Українські сили продовжували у четвер наступ поблизу Кремінної, а окупанти атакували в районі Бахмута

Українські сили продовжували у четвер наступ поблизу Кремінної, а окупанти атакували в районі Бахмута

02:35 27.01.2023
У Польщі відкрили енергетичний логістичний хаб допомоги для України

У Польщі відкрили енергетичний логістичний хаб допомоги для України

23:52 26.01.2023
Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

23:52 26.01.2023
Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

Будь-який виїзд чиновників за кордон має відповідати рішенню РНБО

23:47 26.01.2023
Відповіддю на ракетний терор може бути поразка наземних сил терористів

Відповіддю на ракетний терор може бути поразка наземних сил терористів

23:40 26.01.2023
Зеленський: Кожен ракетний удар по Україні – аргумент, чому треба дати більше зброї

Зеленський: Кожен ракетний удар по Україні – аргумент, чому треба дати більше зброї

20:13 26.01.2023
Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

19:23 26.01.2023
Окупанти скорочують бюджетників у Сімферополі

Окупанти скорочують бюджетників у Сімферополі

19:22 26.01.2023
США запровадили візові обмеження проти більш ніж 500 російських військових

США запровадили візові обмеження проти більш ніж 500 російських військових

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві з 30 січня відновиться навчання у школах після місяця зимових канікул

До України прибули інспектори для нагляду за наданою США допомогою - посол

ЄС продовжив на 6 місяців економічні санкції проти РФ

У РФ верифіковано перебування понад 14 тис. українських дітей, але їх може бути там понад 150 тис. - омбудсмен

Росіяни використовують ракети Х-55 з імітатором ядерної бойової частини, щоб виснажити українську ППО, – Ігнат

ОСТАННЄ

Винищувач F-16 міг би бути найкращим кандидатом для Повітряних сил України, щоб стати єдиним типом багатоцільового літака - Ігнат

У Києві з 30 січня відновиться навчання у школах після місяця зимових канікул

Окупаційне "керівництво" ЗАЕС вже порушує умови контрактів, підписаних колаборантами із "Росатомом"

Витрачена купа грошей, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів - Садовий

Окупанти вранці обстріляли Часів Яр, загинули два мирні жителі

СБУ нейтралізувала спробу російських хакерів проникнути до комп'ютерних мереж багатоквартирних будинків у прикордонному регіоні

До України прибули інспектори для нагляду за наданою США допомогою - посол

Екзаменаційні центри для складання НМТ буде обладнано генераторами

Війна має підштовхувати до більшого вивчення історії України, незалежно від того, чи є цей предмет обов'язковим на НМТ - Шкарлет

ЄС продовжив на 6 місяців економічні санкції проти РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА