До України прибули інспектори для нагляду за наданою США допомогою - посол

До України прибули інспектори Державного департаменту США, Міноборони та Агентства з міжнародного розвитку (USAID) для нагляду за наданою допомогою, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Тепло привітала Офіс генерального інспектора Державного департаменту, генерального інспектора Міністерства оборони та Офіс генерального інспектора USAID, які прибули із чітким графіком зустрічей і метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні. Ми дотримуємося найвищих стандартів підзвітності та всебічного нагляду за допомогою, що надається США", - написала Брінк у твіттері.