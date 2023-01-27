Події

14:48 27.01.2023

До України прибули інспектори для нагляду за наданою США допомогою - посол

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До України прибули інспектори для нагляду за наданою США допомогою - посол

До України прибули інспектори Державного департаменту США, Міноборони та Агентства з міжнародного розвитку (USAID) для нагляду за наданою допомогою, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Тепло привітала Офіс генерального інспектора Державного департаменту, генерального інспектора Міністерства оборони та Офіс генерального інспектора USAID, які прибули із чітким графіком зустрічей і метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні. Ми дотримуємося найвищих стандартів підзвітності та всебічного нагляду за допомогою, що надається США", - написала Брінк у твіттері.

Теги: #сша #допомога #інспектори

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