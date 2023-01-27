Екзаменаційні центри для складання НМТ буде обладнано генераторами

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що екзаменаційні центри для складання національного мультипредметного тесту (НМТ) буде обладнано генераторами.

"Ми системно готувалися з головами військових адміністрацій, з навчальними закладами. Сьогодні є центри тестування, в яких проводитиметься НМТ, вони обладнані генераторами", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Також, за словами міністра, використання ноутбуків дасть змогу складати тести навіть у разі відключення світла, за наявності генератора та Starlink.

"Якщо трапиться така ситуація, що дуже довго не буде світла, то буде можливість перескладати в додаткову сесію", - додав він.

Як повідомлялося, основна сесія національного мультипредметного тесту відбуватиметься у червні 2023 року, додаткова – в червні-липні.