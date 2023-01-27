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14:35 27.01.2023

Війна має підштовхувати до більшого вивчення історії України, незалежно від того, чи є цей предмет обов'язковим на НМТ - Шкарлет

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Війна має підштовхувати до більшого вивчення історії України, незалежно від того, чи є цей предмет обов'язковим на НМТ - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що війна має підштовхувати до більшого вивчення історії України, незалежно від того, чи є цей предмет обов'язковим під час складання національного мультипредметного тесту (НМТ).

"У тих умовах, які є зараз, ти маєш знати історію своєї держави, тим більше держави, на яку здійснюється повномасштабна агресія нашого північного сусіда... Це і свідомість батьків, і свідомість моя як громадянина цієї країни. Тут не може бути примусу, не може бути насадження, робити її обов'язковою. Це має бути моя свідома позиція як громадянина знати історію своєї країни", - сказав Шкарлет ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Міністр зазначив, що, незалежно від того, чи є історія України обов'язковим предметом під час оцінювання абітурієнтів чи ні, вона має бути апріорі вивчена.

"Війна має підштовхувати ще більше до знання історії, до патріотизму, до відданості своїй країні, незалежно від того, іспит це чи ні", - додав Шкарлет, коментуючи твердження, що включення історії України до обов'язкових предметів під час складання НМТ сприяло б її вивченню.

Як повідомлялося, 20 січня Міністерство освіти і науки представило проєкт порядку вступу до вишів у 2023 році на основі вдосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ).

Згідно з порядком історія України не буде обов'язковим предметом під час складання НМТ у 2023 році для вступу до вишів. Водночас, незалежно від обраного абітурієнтом додаткового предмета, позитивний результат національного мультипредметного тесту дасть змогу подавати заяву на вступ на будь-яку спеціальність.

Потім Шкарлет заявив, що історію України не включили до переліку обов'язкових предметів під час складання НМТ через безпекову ситуацію та обмеженість часу на складання тесту.

Теги: #історія #україни #нмт

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