Події

13:26 27.01.2023

Підполковника СБУ із Запорізької області, який працював на ворога, заарештовано без права застави – ДБР

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Підполковника СБУ в Запорізькій області, викритого в роботі на окупанта, взято під варту без можливості внесення застави, повідомила радник із комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап'ян.

"Йому оголошено підозру в державній зраді, також цьому підполковнику СБУ обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - сказала Сап'ян в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Досудове розслідування триває.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення ДБР розслідує понад 1200 кримінальних проваджень за фактами держзради, майже 200 обвинувальних актів передано до суду.

"Комусь вдається втекти разом із російськими військами, а комусь – ні. А коли відбуваються стабілізаційні заходи на деокупованих територіях співробітникам ДБР разом із СБУ та Нацполіцією вдається їх затримати – і заочні процеси стають очними", - зазначила радник із комунікацій.

Як повідомлялося, 26 січня Служба безпеки України повідомила про те, що викрила зрадника у своїх лавах – співробітник СБУ в Запорізькій області проводив підривну діяльність на користь ворога.

За інформацією СБУ, встановлено, що після повномасштабного вторгнення зловмисник відкрито збирав установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ.

"Сьогодні служба працює як єдина команда і робить максимум задля перемоги України. І самоочищення наших лав від зрадників – важлива частина цього процесу. Раджу усвідомити всім: СБУ – це не місце для агентів Кремля та людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом", - наводить СБУ слова керівника служби Василя Малюка.

Теги: #сбу #дбр #запорізька_область

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